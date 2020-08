Positano. Il “sogno” di Peppe Vespoli per uscire dallo sfruttamento delle OTA presuppone un paese unito che si tuteli, a cominciare dal nome

Positano ( Salerno ) . Il “sogno” di Peppe Vespoli per uscire dallo sfruttamento delle OTA presuppone un paese unito che si tuteli, a cominciare dal nome. Oggi Giuseppe Vespoli ci ha contattati sulla sua posizione , un “sogno”, lo definiamo. Un sogno giusto se si vede come stanno trattando i nostri imprenditori Booking.com od Expedia ( cose turche per cui ci vorrebbe un libro a parte, altro che articolo). Di un sistema unico di prenotazione si è parlato a livello di Costiera amalfitana, ed è praticamente impossibile, anche se il triangolo Amalfi, Ravello e Positano, magari con l’aggiunta di Praiano, ma anche altri comuni, potrebbe avere forza sufficiente. Come abbiamo detto a Peppe Vespoli ci sono stati altri tentativi che abbiamo seguito nei nostri 35 anni di giornalismo. Gli ultimi hanno visto la firma di Gianmaria Talamo e Ambrogio Carro con Positano Life Style. Il problema è la mancanza di unità fra gli imprenditori e la mancanza di difesa delproprio nome il brand “Positano”. La prossima amministrazione, chiunque arrivi alla Guida del paese, dovrà mettere dei paletti e difenderci , come fa Capri. Chi usa il nome di Positano , senza essere di Positano, va quantomeno invitato a non farlo. Cominciamo da questo, Positano ai positanesi, ma anche il nome, l’immagine di Positano ai positanesi, sfruttatori del nostro nome li troviamo dappertutto in Campania, di tutto e di più, la Moda Positano oramai la trovi anche nei vicoli di Napoli oltre che Gragnao, si cerca albergo a Positano e trovi Castellammare di Stabia o Cava de’ Tirreni, gli NCC da Avellino a Sant’Agata di Massa Lubrense e Piano di Sorrento fino a Caserta usano il nome di Positano, tutti e tutto usano Positano e non sono di Positano, come si fa a parlare di turismo e di servizi se non si evita che chi non è di Positano usi il nome Positano? Ben venga chi in perfetta trasparenza e onestà usa il nome del suo paese, non quello di un altro. Se non siamo compatti neanche su questo o non ci si rende conto di questo non si può andare avanti. L’amministrazione De Lucia ha fatto un piccolo passo in avanti facendo chiedere l’autorizzazione e il pagamento per fare foto alla Città Verticale, si dovrà fare lo stesso per qualsiasi cosa che ci riguardi, il nome, l’immagine. Positano è Positano, non è un paese qualunque, difendiamolo e cominciamo a farlo sul serio. Sulle O.T.A. siamo d’accordo con Vespoli, anche se creare una piattaforma è una missione impossibile, prima di farla bisogna avere un’unità di intenti di tutti, ma proprio tutti, bastano pochi alberghi che si sfaldano e crolla tutto, come già abbiamo visto in passato, poi evitare che altre attività usino il nome di Positano e sviino così la nostra clientela in tutti i campi. Fuori dai denti poi, ma bisogna dirlo, è assurdo e vergognoso che manchi un’associazione di albergatori che tuteli tutti, un’associazione che alzi la voce contro gli O.T.A. e che magari intenti anche un’azione legale per quello che hanno fatto ai nostri alberghi e per difendere il nostro nome. Bravo Vespoli comincia da questo. Per Pasetano