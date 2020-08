Positano, il sindaco uscente De Lucia: “Ecco perché sono in lista”

Positano, costiera amalfitana. Uffici comunali in piena aria elezioni comunali 2020, si respira molta tensione e tutti sono impegnati per preparare al meglio la campagna elettorale in base alle nuove linee guida della Prefettura. Intanto siamo riusciti a beccare il sindaco uscente di Positano, Michele De Lucia.

“Siamo contenti di aver coinvolto ragazzi e ragazze con tanta voglia di fare per la nostra comunità – ha detto il sindaco. Sono veramente contento del lavoro fatto.”

L’attuale sindaco Michele De Lucia, poi, spiega il motivo per cui compare anch’egli nella lista designata dal candidato sindaco Giuseppe Guida. “Sono candidato consigliere comunale perché il gruppo ha voluto che mi candidassi – dice De Lucia. Per cui partecipo volentieri sempre con lo spirito di migliorare la nostra comunità tutto quello che posso fare, chiaramente da consigliere comunale.”