Positano. Il sindaco Michele De Lucia, sentito da Positanonews, ha dichiarato: “Il Premio Danza si farà e si svolgerà come sempre il primo sabato di settembre. Siamo già al lavoro e fra domani e dopodomani approveremo il progetto ed il programma. Nuovo scenario, quello di Piazza Flavio Gioia, che sarà il teatro della manifestazione del 2020 con tante novità. Ovviamente non si potrà danzare dal vivo, ma ci saranno musica, attori e le tante etoile che sono state premiate dalla giuria internazionale che daranno il loro contributo in maniera diversa”.

Alla nostra richiesta di poter ricevere qualche anticipazione il primo cittadino ha affermato: “Anticipazioni in questi casi non se ne fanno per mantenere la sorpresa sui premiati, su chi sarà presente sul palco”.

Ovviamente sarà necessaria la prenotazione e la partecipazione sarà consentita ad un numero ristretto di persone nel rispetto delle norme anti-Covid. Ma resta comunque uno spiraglio di luce in questo momento difficile a significare che Positano non si ferma.