Positano, Costiera amalfitana. Ci troviamo agli uffici comunali della città verticale per intervistare il sindaco Michele De Lucia il quale, nonostante la fibrillazione per le elezioni 2020 il prossimo settembre, ha dovuto fare i conti con un incendio divampato questa mattina alle ore 4:30 circa a Laurito, nei pressi di un hotel, e poi verso la frazione di Nocelle. Ecco come Positano ha affrontato l’emergenza incendio.

“Si tratta di un incendio divampato all’improvviso, siamo immediatamente intervenuti anche con Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri di Positano e Amalfi. Non piove da molto, quindi il fuoco ha preso la direzione Nocelle – ha detto il sindaco De Lucia.”

Poi la critica: “La nuova procedura della Regione Campania che abbiamo già sperimentato è fallimentare. Per richiedere l’elicottero abbiamo impiegato alcune ore malgrado abbiamo subito allertato la sala operativa, sia noi che i Vigili del Fuoco. Siamo fiduciosi che da qui a poco verrà spento l’incendio.”

“E’ una piaga che va avanti da tanti anni – prosegue il primo cittadino. L’anno scorso è stato tranquillo, quest’anno speravamo che fosse altrettanto. E’ un problema grave, e in quel punto ancora di più. Ci siamo immediatamente preoccupati ed ho allertato i soccorsi terrestri sia a Nocelle che sulla statale, che sono intervenuti tempestivamente.”

“La situazione è sotto controllo – conclude – , è stato allertato anche un Canadair. Da qui a poco verrà risolto il problema.”