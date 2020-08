Positanonews ha intervistato il sindaco di Positano, Michele De Lucia, per discutere delle ultime novità, a partire dagli appuntamenti con il Teatro Festival, che torna ad animare il paese verticale in questo periodo post-Covid e avranno inizio domani.“E’ una tradizione certa della nostra offerta turistica, abbiamo fatto qualsiasi sforzo per continuarlo con una tre giorni importantissima e siamo con Mariano Rigillo, che è qualcosa di splendido ed aspettiamo domani per applaudirlo. Questo si è potuto fare grazie all’anfiteatro di Piazza dei Racconti per garantire il distanziamento”, ha detto il primo cittadino.

Poi si è parlato dello spazio dell’Azienda Soggiorno e Turismo, con De Lucia che ha lamentato lo scarso impegno da parte della Regione per quanto riguarda la Perla della Costiera Amalfitana. “La Regione Campania, malgrado il nostro presidente che è un governatore molto estroso – ha detto il sindaco – per la città di Positano e per quanto riguarda il turismo, ha fatto veramente zero in questi cinque anni. Per cui ci auguriamo una pagina diversa, sia per la Regione Campania, sia per il nostro turismo e sia per la nostra Positano”.

Riguardo alla struttura, De Lucia ci riferisce che “lo spazio è stato recuperato, abbiamo anche fatto dei lavori per quanto riguarda l’immobile, abbiamo aperto con una splendida mostra d’arte e continueremo, dal 18 agosto si inaugurerà una nuova mostra e abbiamo sfruttato anche questo spazio per dare delle informazioni turistiche con i nostri e le nostre ragazze”.

Riguardo al turismo, a Positano il riscontro sulle presenze turistiche è positivo, con una buona presenza di stranieri, per De Lucia il “turismo sta andando benino, anche se non c’è il turismo internazionale a cui eravamo abituati, ma c’è un turismo di prossimità e anche un po’ di stranieri, tutto si gioca da settembre in poi”. Il comune infatti prevede un cartello di eventi e Mare, Sole e Cultura inizierà il 28 agosto al 12 settembre.

Riguardo alla politica, si attendono novità sul candidato sindaco, nome che dovrebbe conoscere ad ore. Ci sarà quindi da riunirsi per costruire la lista, che si presume sarà l’unica a concorrere in queste elezioni amministrative.