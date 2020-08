Positano, il sindaco De Lucia: “Invito i cittadini e gli ospiti ad indossare la mascherina anche all’esterno”

Positano, Costiera Amalfitana, l’invito del Sindaco De Lucia ai positanesi e agli ospiti della città verticale.

“Cari concittadini

Ci apprestiamo al ferragosto, periodo che coincide con le ferie e le vacanze, il nostro paese è tornato ad essere meta di tanti turisti, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, il virus non è sparito e circola ancora fra noi!

Vi chiedo quindi, anche in questi giorni di festa e con le alte temperature del periodo, un ultimo sforzo, per far si di non vanificare tutti i sacrifici fatti in questi mesi.

Invito perciò i cittadini e gli ospiti ad indossare la mascherina anche all’esterno nelle zone affollate, a rispettare le norme del distanziamento sociale ed indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi, lavarsi spesso le mani è sempre buona norma.

L’Amministrazione Comunale ha messo in campo una squadra di dieci guardie ambientali, coordinate dall’assessore Guarracino, che nel fine settimana saranno posizionate nelle zone nevralgiche di Positano ed avranno il compito di invitare i nostri ospiti e cittadini a indossare la mascherina e, nel caso non l’avessero con se, ne sarà consegnata loro una.

Voglio inoltre ricordare che questo ferragosto si terranno solo le funzioni religiose, che saranno svolte in totale sicurezza; non ci sarà il consueto spettacolo pirotecnico di mezzanotte e la festa in spiaggia.

Concludo augurando a tutti Voi un prospero e sereno ferragosto!”