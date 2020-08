Positano. Il sindaco De Lucia “Incendio gestito male . Dos attivo da domani mattina”

Positano / Praiano ( Salerno ) Le fiamme dell’incendio che si è sviluppato ad Arienzo e Laurito poi salito in verticale si trova in buona parte nel territorio di Praiano . Da qui partite le richieste al DOS che non è intervenuto subito, purtroppo si richiede il sopralluogo prima di intervenire . Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Michele De Lucia “Vicenda gestita male, si sono sovrapposte anche le competenze territoriali fra Praiano e Positano. Abbiamo fatto pressioni sul DOS per accellerare l’intervento, domani mattina alle 8 saranno sul posto, intanto anche con i volontari stiamo monitorando la situazione e teniamo sotto controllo sopratutto le abitazioni ” . Sul posto vigili del fuoco, carabinieri di Amalfi , volontari e Comunità Montana.