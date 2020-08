Positano. Il sindaco: “Da domani distribuzione delle mascherine a imprenditori e turisti; continueremo ad essere vicini alle persone in difficoltà”.

In questo primo pomeriggio di venerdì 14 agosto, la vigilia di Ferragosto, Positanonews ha incontrato il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Michele De Lucia: “Innanzitutto, buon Ferragosto a tutti, ai positanesi, agli ospiti, a Positanonews, a tutti quelli che stanno lavorando affinché ci sia un Ferragosto tranquillo. Approfitto di Positanonews per ringraziare ancora i Carabinieri per le grandi operazioni di ieri: sono stati veramente solerti, attenti, e questo significa che Positano, malgrado ci sia un’affluenza così massiccia, ci sia un’affluenza particolare in questi giorni, le nostre Forze dell’Ordine sono attive, attente e fanno veramente delle cose esemplari. Esemplari perché danno l’esempio e fanno capire che Positano è un paese assolutamente tranquillo, sereno e sicuro”.

Foto 2 di 2



“Per quanto riguarda le mascherine, sicuramente da domani ci saranno dei ragazzi che distribuiranno le mascherine sia agli imprenditori, ai nostri negozianti, e sia ai nostri turisti che sono sprovvisti di mascherine. E’ inutile dire che chiaramente è un momento particolare, proprio per l’affluenza. Da mantenere quanto più possibile il distanziamento. Dove non è possibile non è consigliata la mascherina, dovrebbe essere un obbligo da parte di tutti i cittadini per la propria sicurezza e per la sicurezza degli altri indossare la mascherina. Ma, chiaramente, dove c’è la possibilità di avere il distanziamento, come abbiamo fatto pure stamattina con la Chiesa, va fatto e va mantenuto in qualsiasi modo e momento”.

“Devo dire che i nostri albergatori, ma anche il resto della nostra imprenditoria, sono molto attenti. Anche i negozianti non fanno entrare nessuno senza le mascherine. Ho fatto un giro l’altro giorno anche con ospiti particolari, ospiti nazionali, dove ovviamente all’ingresso tutti i negozianti chiedono di indossare la mascherina e così va fatto. Ai cittadini positanesi fa solo un grande grazie per quello che hanno fatto in un primo momento e per quello che stanno facendo ora, anche lavorando in condizioni veramente particolari. A loro va il mio augurio di una buona Festa dell’Assunta e, come molti dicono, speriamo sempre che la nostra Madonna ci accompagni sempre”, ha aggiunto.

“Chiaramente noi siamo già intervenuti e continueremo a farlo per tutti i mesi a seguire, anche per l’autunno. Per cui, chiaramente, saremo vicino a tutti quelli in difficoltà, l’abbiamo già fatto in questi mesi e continueremo a farlo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Da questo punto di vista anche qui siamo molto attenti e molto puntuali negli interventi”, ha concluso il primo cittadino.