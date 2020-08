Positano. Il saluto di Giuseppe Milano alla fine del suo mandato come consigliere della Minoranza

Positano. Riportiamo il post di Giuseppe Milano, pubblicato sul suo profilo Facebook, con il quale annuncia la fine del suo mandato come consigliere di minoranza con Luca Vespoli. Da domani Milano sarà candidato con Peppe Guida: “Amici, Concittadini, oggi è un giorno importante per me, si conclude il mio mandato quale consigliere dell’amministrazione comunale de La fabbrica delle idee con Luca Vespoli. È stato per me un piacere e, soprattutto, un privilegio essere al servizio di Voi tutti cercando di essere attivo e presente in ogni momento per tutti e 5 anni.

Ho ascoltato chiunque si sia rivolto a me e risposto senza preconcetti, ponendo al servizio degli interessi di tutti le mie buone relazioni ed attenzioni. Ho cercato e spesso ottenuto un dialogo costruttivo con i colleghi della maggioranza, trovando un buon equilibrio con chi di competenza doveva rispondere. Sono sempre stato attento a non danneggiare, con il mio operato, nessuno e nel contempo sempre pronto ad essere la voce di tutti quando non c’era la giusta attenzione su tematiche di carattere sociale, ambientale e sicurezza.

Voglio ringraziare il mio capo gruppo, Luca Vespoli, senza il quale questa mia esperienza politica non sarebbe probabilmente mai nata. È stata per me una persona di riferimento nel panorama politico e mi ha sempre sostenuto nelle mie iniziative.

Spero di aver onorato il mandato ricevuto dai miei elettori e rispettato la nostra comunità con il mio impegno”.