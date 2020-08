Positano. Il ringraziamento del sindaco ai volontari che hanno spento il fuoco. “Fammi approfittare per ringraziare tutti i volontari che hanno spento il fuoco, sono stati vicini ai tanti cittadini di Praiano e Positano in queste due notti particolari – ha detto oggi, lunedì 31 agosto, a Positanonews il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Michele De Lucia -. Incendio per il quale anche stamattina abbiamo dovuto chiamare il soccorso aereo, sperando che tutto finisca presto, perché veramente è stata una ferita importante. E mi auguro che tutti quelli che si sono proposti oggi a tutelare la sicurezza dei cittadini, ma anche e soprattutto la viabilità, si presti ad essere veloci ed a dare risposte veloci”.

“In un momento particolare la chiusura della strada, chiaramente se per sicurezza va bene, ma va fatto qualsiasi sforzo per aprirla in tempi brevissimi. Mi sono sentito anche con l’Anas ma chiaramente sono al lavoro. Speriamo di riuscire in questa riapertura veloce e speriamo che anche gli amici di Praiano siano solerti nel dare la disponibilità per la riapertura”.