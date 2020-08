Positano. Il ricordo di Raffaele da parte di Michela Milano.

E scusami se a volte il mio pensiero si distoglie

Scusami per tutte le volte in cui piango ma vorrei essere più forte…

6 anni fa la tua anima volava in cielo, ma a volte sembra che si aggiri ancora tra di noi per non farci sentire mai soli…

Un bacio a te lassù mio dolce angelo dagli occhi azzurri.