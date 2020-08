Positano, il rapper Rocco Hunt si rilassa alla spiaggia de “La Porta” – FOTO

Relax e tuffi per il rapper salernitano Rocco Hunt questo pomeriggio a Positano. Come testimoniano diverse storie pubblicate sul suo profilo Instagram, il cantante, autore di una hit di questa estate insieme ad Ana Mena, si è divertito con alcuni amici nei pressi della spiaggia de “La Porta”.

Vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono, Rocco Hunt ha vinto anche il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica. Nato e cresciuto a Salerno, nel quartiere di Pastena, all’età di 11 anni Pagliarulo muove i primi passi nel mondo dell’hip hop, partecipando a varie jam e gare di freestyle. Scelto lo pseudonimo Hunt MC, nel 2010 l’artista ha pubblicato il mixtape di debutto A’ music è speranz attraverso l’etichetta indipendente Dint Recordz.

Successivamente ha cambiato il proprio pseudonimo in Rocco Hunt e nel 2011 pubblica sotto la Honiro Label Spiraglio di periferia, mixtape contenente collaborazioni con artisti come Clementino e ‘Ntò e che ha riscosso un buon successo nella scena hip hop underground italiana, soprattutto grazie al videoclip del brano O’ mar ‘e o’ sole (in collaborazione con Clementino). In seguito al successo di Spiraglio di periferia, nel 2012 è stata pubblicata una versione Deluxe contenente quattro brani inediti.