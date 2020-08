Positano. Il post di Salvatore Proto: “Non siamo scesi a compromessi, il nostro progetto continua”

Positano, Costiera Amalfitana. Il post di Salvatore Proto: “Non siamo scesi a compromessi, il nostro progetto continua”. Ecco quanto ha scritto sul suo profilo Facebook Salvatore Proto:

Ci hanno proposto di tutto:

ruoli di vicesindaco, appoggiare una lista piuttosto che un’altra, hanno cercato fino all’ultimo minuto di convincere i nostri ragazzi a “passare” dalla loro parte…

Ci hanno detto di tutto:

“non contate niente”, “non avete i numeri per vincere”, “non avete le persone giuste”, “non avete un programma”, se “venite con noi…” eccetera.

Dopo una notte di riflessioni abbiamo deciso di NON presentare le nostre candidature perchè è stato difficile trovare persone nuove che avessero il coraggio di metterci la faccia, nonostante tutti i tentativi possibili.

Una cosa però è certa:

NON ABBIAMO ACCETTATO RICATTI DA NESSUNO

NON SIAMO SCESI A COMPROMESSI CON NESSUNO.

Avremmo potuto decidere di allearci con chiunque e magari vincere, ma vincere cosa? E a che prezzo?

Abbiamo ancora una dignità, questa politica non ci appartiene.

Questo modo di fare non è il nostro, da qui la decisione finale.

Il progetto continua.

Il nostro progetto comincia ora, faremo parte della politica del paese attivamente, a tutela dell’intera comunità!