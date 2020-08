Positano. Il no di Marrone a una lista. Si aspetta Cinque. Fusco “Ora impegnato con il lavoro”. I giovani facciano la loro esperienza

Positano ( Salerno ) . Situazione incerta sul fronte alternativo al candidato sindaco Giuseppe Guida. Sembra definitivo il no di Domenico Marrone a una lista nella perla della Costiera amalfitana. Si aspetta Lorenzo Cinque se deciderà di candidarsi, ma la situazione è confusa. A muoversi sembra essere Giuseppe Fusco, operatore marittimo, ma non al punto di capeggiare lui la lista. I riflettori sono puntati su Francesco Fusco , si parla di tutte le ipotesi, che ritorni nell’Alba della Libertà, che non si candidi, che faccia il candidato sindaco con i gruppi di Cinque e Marrone , ma sentito da Positanonews chiarisce “Non ho fatto alcun incontro con nessuna parte politica, e non ho deciso nulla. Al momento sono impegnato davvero con il lavoro ed importanti adempimenti, dopo si vedrà il da farsi”. Una situazione ancora da definire dunque , i giorni passano velocemente, nove alla presentazione delle liste, e c’è anche il ferragosto, difficile fare previsioni. Potrebbe essere il momento dei giovani che facciano la loro esperienza con una propria lista per formarsi alla vita politica? In effetti sono loro il nostro futuro.