Positano, il Montemare come il Sirenuse: spazio parcheggio per il Bar. Al Faro come il Franco’s Bar

A Positano il Montemare come il Sirenuse, si dota di appositi spazi parcheggio per accedere all’esclusivo bar. Nella Città Romantica continua la trasformazione degli spazi della sosta per bar e ristoranti di eccellenza e qualità.

Così come alla Sponda c’è il Franco’s Bar del Sirenuse con la propria location super riservata, ad altissimo livello, anche il Montemare si è attrezzato con lo spazio esterno del Faro.

Delle scelte logistiche dunque, che a questo punto suggeriscono di creare un’isola pedonale in tutto il paese, sull’esempio di Montecarlo.