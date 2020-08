Positano. Il Ministro Bonafede si rilassa al lido “La Scogliera”. Anche il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha scelto Positano, la perla della Costiera Amalfitana, come luogo in cui trascorrere momenti di relax. Il Ministro Bonafede, infatti, è stato avvistato mentre si rilassava al lido “La Scogliera”, uno dei posti più gettonati nel quale trascorrere dei piacevoli momenti di relax, preferita ogni anno da tantissime persone, vip o meno che siano, che ne hanno sempre ammirato la grande ed unica bellezza, dopo aver pranzato al Rada Beach, dalla location favolosa, che offre tutti gli ingredienti per un’esperienza indimenticabile.

Il Ministro Bonafede, dunque, sia aggiunge alla lunga lista di persone, soprattutto famose, che stanno scegliendo Positano e la Costa d’Amalfi come meta della proprie vacanze, anche in questo periodo post lock down.