Positano. In questo mese di agosto sono tanti i bagnanti che scelgono di raggiungere la città della costiera amalfitana per godersi una giornata di sole e di mare sulla spiaggia grande. Ma, a causa dell’emergenza Covid, gli spazi disponibili – al di fuori degli stabilimenti – non sono tantissimi come quelli delle scorse estati. I residenti possono usufruire del Lido Positano, uno spazio allestito a loro riservato da diversi anni.

Ma in questo caldo giovedì di agosto i turisti hanno occupato illecitamente ed arbitrariamente gli spazi del lido riservato ai residenti. Immediatamente sono scattate le segnalazioni ed è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale di Positano per allontanare i turisti “furbetti” restituendo lo spazio di arenile ai positanesi, legittimi destinatari.