Positano. Il Comune distribuirà 10.000 mascherine, in azione dieci guardie ambientali per controllare il territorio

Il Comune di Positano, in collaborazione con l’assessore alla Protezione Civile Raffaele Guarracino, nei prossimi giorni distribuirà 10.000 mascherine agli ospiti ed a chiunque ne avesse bisogno. A partire dalla giornata di domani, venerdì 14 agosto, saranno in azione dieci guardie ambientali che, oltre a distribuire le mascherine, controlleranno il distanziamento su tutto il territorio comunale e, in particolare, nelle stradine dove, viste le dimensioni ridotte, è più facile che si possano creare assembramenti. Il Comune non adotterà nessuna ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto, alla stregua di città limitrofe, ma raccomanda caldamente l’uso delle mascherine anche all’aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale.