Positano, il candidato sindaco Giuseppe Guida: “La mia idea era quella di presentare i candidati uno alla volta, per valorizzare ogni singola candidatura”

Positano (Salerno). Positanonews ha intervistato il candidato sindaco de “L’Alba della Libertà”, Giuseppe Guida. Abbiamo visto che sta lavorando e che stanno uscendo anche i primi nomi della lista, come quello del Generale Giorgio Russo, è un nome molto importante.

“Sento con molta responsabilità questo mio impegno, riguardo al Generale Russo, è una persona che ha dato tanto alla nazione, ora ci da l’onore di voler dare tanto al paese, una persona veramente di grande prestigio, un grosso nome. Un generale per Positano è veramente un momento importante pure per noi, trovare al nostro interno una persona così autorevole. Stiamo lavorando alla lista di tredici componenti, più del 50% sarà nuova. Ci sarà il nucleo duro che rimarrà e poi ci sarà un grosso rinnovamento. La mia idea era quella di presentare i candidati uno alla volta, per valorizzare ogni singola candidatura, purtroppo ci troviamo in un momento difficile, infatti siamo in pieno Ferragosto, in un momento anche di emergenza e che Positano sta affrontando al meglio, con grande responsabilità, c’è una grande ripartenza ed è tutto esaurito”.

Sulle problematiche per la pulizia del paese e delle spiagge, evidenziamo la mancanza dello spazzamare.

“Lo spazzamare l’anno scorso c’era, veniva fornito dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi che quest’anno purtroppo non l’ha dato, però bisogna dire che è un momento d’emergenza dovuto a questo coronavirus Covid-19, non si pensava neanche di ricominciare la stagione turistica e questa ripartenza la stiamo facendo con ritardi e problematiche varie perché non è una stagione normale questa che stiamo vivendo, però Positano sta reagendo al meglio”.

Per quanto riguarda gli altri candidati alle elezioni?

“So che Domenico Marrone ha deciso di non candidarsi, come fra l’altro ha sempre detto, e Lorenzo Cinque potrebbe aggregare varie anime di questi gruppi di alternativa, a me non può fare che piacere dal punto di vista democratico, avere un confronte e anche uno stimolo nella dialettica poltica per il bene del paese”.

E su Francesco Fusco?

“Di Francesco Fusco ho una grandissima stima, maturata dopo dieci anni di collaborazione insieme per il paese. Io spero sempre che Francesco faccia una scelta di continuità, basata sul percorso fatto insieme”.

Quali saranno i tuoi primi obiettivi, i primi punti del programma?

“Sicuramente quello di aiutare le fasce deboli, tutte le persone che sono state escluse da questo momento di ripartenza che sicuramente non è al massimo, ci sono categorie di lavoratori che non sono state comprese nelle misure di ripartenza e sicuramente bisogna pensare anche a loro: per questo abbiamo stanziato diverse risorse. Poi dobbiamo cercare di puntare alla destagionalizzazione, soprattutto in questo periodo. Se sarà consentito vivere ulteriormente questa stagione turistica, proprio per aiutare queste fasce economiche”.

Sui nomi che si fanno per le elezioni si parla di Anna Mandara, Antonio Palumbo, saranno della squadra?

“Lo spero per Anna che si riprenda presto e che sia con noi, poi insieme decideremo con lei cosa fare per il proseguio, Antonio Palumbo sarà con noi, ma poi presenteremo tutti gli uomini successivamente”.

Questo ferragosto come si presenta?

“Sarà un Ferragosto molto intenso, Positano è strapiena, ma noi pensiamo prima di tutto alla sicurezza e Positano finora sta mantenendo il livello di guardia molto alto. Di questo non bisogna altro che ringraziare gli imprenditori”.

Qualcuna parlava di chiusura ad agosto…

“Non ci sarà nessuna chisura, Positano è piena grazie anche al turismo italiano e forse proseguirà anche a settembre, ma anche oltre, se vi sono le condizioni, visto questo momento storico particolare. Noi cercheremo di prolungare la stagione turistica anche d’inverno e punteremo molto sulla cultura”.