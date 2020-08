Positano, gran successo al Music on The Rocks

Positano, Music on the rocks. Si è conclusa con successo l’ultima serata della famosa discoteca incastonata nella roccia della città verticale, perla della Costiera Amalfitana. Un evento, quello di ieri mercoledì 12 agosto, dedicato al reggaeton che ha visto protagonisti i dj Max Zotti e Platon. Ma sono ancora molti gli appuntamenti previsti per la settimana di Ferragosto. Questa sera, giovedì 13 agosto, ci sarò il One man show di Marco Rovezzi con inizio alle ore 22:oo. Si continuerà domenica 16 agosto con Sunday confidential rooftop, un’idea di sunset music therapy. Per tutti gli eventi l’utilizzo della mascherina è obbligatoria. Non sono state poche le polemiche circa l’apertura delle discoteche in Costiera e nel resto d’Italia. Dopo aver ricevuto diversi attacchi, il patron del Music on the rocks, Peppe Russo, ha risposto rassicurando le persone che il suo locale rispetta il protocollo imposto da Vincenzo De Luca.