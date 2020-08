Positano. La città è piena di turisti che hanno scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza nel nostro territorio. Un ottimo segnale di speranza e di ripresa ma che porta comunque con sé delle inevitabili problematiche. Come, ad esempio, quella dei trasporti. In Piazza dei Mulini, alla fermata degli autobus della linea interna, oggi pomeriggio erano veramente in tantissimi ad attendere il mezzo per poter raggiungere le diverse zone di Positano. E per questo motivo tante persone sono state lasciate a terra non essendo possibile farle salire a bordo. Qualcuno ha deciso di aspettare la corsa successiva, altri hanno optato per una passeggiata a piedi o per mezzi di trasporto privati. Le corse sono insufficienti a coprire la richiesta, soprattutto durante il fine settimana e nelle ore di punta che sono solitamente quelle di rientro dalla spiaggia. Con un disagio notevole anche per i residenti che non possono usufruire di un servizio così importante, soprattutto per color che vivono nelle frazioni e che spesso non riescono a salire a bordo dei pulmini per raggiungere le proprie abitazioni. Un problema che, purtroppo, si ripresenta puntuale ad ogni estate e che si potrebbe diminuire (perché risolverlo sarebbe impossibile) aggiungendo delle corse nei periodi e nelle ore di maggiore affluenza.