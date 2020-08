Positano. Giuseppe Vespoli “Tutti sereni…è vero che al dott. Guida mi lega un rapporto, ma non ho la possibilità di impegnarmi”

Positano ( Salerno ) . Giuseppe Vespoli , stimato imprenditore alberghiero della perla della Costiera amalfitana e Capri, chiarisce la sua posizione nella prossima competizione elettorale “State sereni tutti.. ma proprio tutti e da tutte le parti…è vero che al dott. Guida mi lega un rapporto di amicizia e ho avuto un piacevole confronto politico.. sto per diventare padre per la seconda volta e il momento di crisi turistica dovuto alla pandemia non mi da la possibilità al momento di impegnarmi”

Giuseppe Vespoli era il nome nella lista di Giuseppe Guida, il candidato sindaco dell’Alba della Libertà, che ha tenuto banco ieri anche durante la riunione del gruppo di Domenico Marrone.