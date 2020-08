Positano. Giuseppe Vespoli si imbarca con Giuseppe Guida. Positanonews non si sbagliava, gli altri fan fake news. In bocca al lupo. La nostra anteprima è stata confermata, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, l’unico di Positano, con il suo direttore, che da quasi 40 anni si occupa della cittadina della Costa d’ Amalfi, prima sul cartaceo, sulle principali testate locali e nazionali, poi sul primo giornale online infraprovinciale della Campania, non si era sbagliato come era stato detto ingiustamente con una bufera di commenti dei soliti haters. Le fake news le fanno gli altri, ancora una volta lo abbiamo dimostrato.

Il giornalismo può anche cadere in errore, ma di fronte alla politica anche le “voci di corridoio” dal “Palazzo” fanno notizia. Però evidentemente la notizia ha creato un certo scombussolamento con pressioni e telefonate. Ma chi fa politica deve farci fronte, fa parte del gioco, e affrontare tutto col sorriso, come ha fatto Peppe Vespoli, che dopo la nostra anteprima forse si era preso un attimo per alleggerirsi dalle pressioni, e così ha fatto.

La notizia è ufficiale, confermata sia dal candidato sindaco Giuseppe Guida, sia dal diretto interessato.

“Confermo la mia candidatura nella lista di Giuseppe Guida sindaco di cui mi ha convinto il progetto – spiega a Positanonews Vespoli in esclusiva – . Alla fine il candidato sindaco ha preso in considerazione ritenuto giusti dei punti socio / economici per me fondamentali per il futuro del paese”.

Giuseppe Vespoli , imprenditore alberghiero, impegnato anche come dirigente del San Vito Positano, è una persona molto disponibile ed affabile ed è alla sua prima esperienza in politica.

Vespoli ha anche affidato al suo profilo facebook l’annuncio

Cari amici, in questi giorni ho valutato attentamente l’opportunità di impegnarmi per il nostro paese!!! Ho ricevuto tante attestazioni di stima, affetto ed inviti a partecipare a questa nuova esperienza da Nocelle,fin giù in spiaggia a Positano. Sono un uomo di pace e soprattutto una persona che tende sempre a migliorarsi ogni giorno di più. Accolgo con entusiasmo la mia presenza in lista con il candidato dott. Giuseppe guida.

Non possiamo che augurare a lui, e a tutti i candidati, di tutte le liste, un in bocca al lupo e buon viaggio in questa avventura.

E anche questa volta Positanonews ha avuto ragione!