Positano. Giuseppe Vespoli comunica la sua candidatura nella lista di Giuseppe Guida

Positano. Giuseppe Vespoli ha voluto comunicare la sua candidatura attraverso i social, ecco le sue parole: “Cari amici, in questi giorni ho valutato attentamente l’opportunità di impegnarmi per il nostro paese!!! Ho ricevuto tante attestazioni di stima, affetto ed inviti a partecipare a questa nuova esperienza da Nocelle,fin giù in spiaggia a Positano. Sono un uomo di pace e soprattutto una persona che tende sempre a migliorarsi ogni giorno di più. Accolgo con entusiasmo la mia presenza in lista con il candidato dott. Giuseppe Guida”.

La notizia della candidatura di Giuseppe Vespoli nella lista dell'”Alba della libertà” era stata già preannunciata su Positanonews lo scorso 10 agosto. La conferma adesso sul suo profilo social.