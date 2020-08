Positano. Giuseppe Guida con Guido De Lucia: il fruttivendolo che ci ha intrattenuto sui social durante il lockdown

Positano. Con Guida Guido De Lucia, il fruttivendolo che ci ha intrattenuto sui social durante il lockdown. Sprizza simpatia da tutti i pori, Guido sta nel gruppo del candidato sindaco Giuseppe Guida designato successore del sindaco Michele De Lucia nella perla della Costiera amalfitana. L’Alba della Libertà ha espresso il suo nome e intanto stanno uscendo fuori i nomi, come avviene in tutte le campagne elettorali, con i media che riportano indiscrezioni e retroscena ricostruite, in bocca al lupo.