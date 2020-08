Positano. Giuseppe Guida candidato sindaco dell’Alba della Libertà, la foto virale di Giuseppe Di Martino “E ora pedala”

Positano ( Salerno ) . Dopo l’anticipazione di Positanones sulla decisione presa ieri pomeriggio dall’Alba della Libertà per il successore di Michele De Lucia, ora cominciano le reazioni sul Giuseppe Guida candidato sindaco dell’Alba della Libertà, fra queste la foto virale di Giuseppe Di Martino “E ora pedala”. Fa riferimento alla attività agonistica di Guida, ciclista della Costa d’ Amalfi. E’ stata lunga la strada di Giuseppe Guida, il padre Ciro ex comandante dei vigili, gli studi universitari, il lavoro come dottore commercialista, l’entrata in lista all’ultimo minuto quasi nel gruppo di Michele De Lucia, la candidatura alla ex provincia di Salerno, e ora la candidatura a sindaco. Si dice sempre che vinca il migliore ed è questo l’augurio che facciamo noi di Positanonews alle parti in campo. Positano al centro di tutto, questa elezione forse è la più difficile e complicata di sempre, dopo questa estate ci saranno i problemi causati dal Covid , un’economia da ricostruire, un paese che dovrà resistere fino all’estate 2021 , ci sarà molto da pedalare. In bocca al lupo.