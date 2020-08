Positano. Giuseppe Guida candidato sindaco dell’Alba della Libertà. Dopo le anticipazioni di Positanonews l’ufficialità. La Costiera amalfitana vede tre paesi andare al voto Amalfi, Maiori e Positano, nei primi i sindaci uscenti si ricandidano, a Positano per il divieto del terzo mandato di Michele De Lucia si doveva scegliere il successore che Positanonews aveva anticipato aspettando l’ufficialità che pensavamo arrivasse il 5 agosto, è arrivata oggi , domenica otto agosto 2020 a 12 giorni dalla presentazione delle liste.

Ecco il comunicato del gruppo,

Carissimi Cittadini

Dieci anni fa nasceva il nostro gruppo ‘l’alba della libertà’ e con il sindaco Michele De Lucia, tutti noi consiglieri comunali abbiamo dato il nostro supporto per portare avanti il programma, ci siamo messi a servizio della comunità e di tutti i cittadini, operando sempre per il bene del paese.

Il benessere di Positano e dei suoi cittadini è sempre stato il faro che ha guidato le nostre scelte.

Adesso ci apprestiamo, il prossimo mese di settembre, a votare per il rinnovo del consiglio comunale: noi saremo presenti! siamo pronti ancora una volta a presentare a voi le nostre idee, a chiedere la vostra fiducia per permetterci di continuare a lavorare per il nostro paese compatti ed uniti.

Proprio la nostra unità di idee e di valori, ci ha permesso di restare insieme in questi anni, ed anche se oggi il nostro Sindaco Michele De Lucia, a cui va tutta la nostra gratitudine, non potrà capeggiare il nostro gruppo, noi resteremo uniti sotto il simbolo dell’alba della libertà.

Il gruppo insieme ha scelto il nostro candidato Sindaco: a guidare l’alba della libertà sarà l’attuale assessore Giuseppe Guida.

Nei prossimi giorni presenteremo a voi tutti i nostri candidati e le nostre linee programmatiche.

In ultimo, vogliamo ancora una volta ringraziare il Sindaco Michele De Lucia per essere stato la nostra guida in questi anni, un grazie di cuore a tutti i cittadini di Positano che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e ci danno la forza per andare avanti e migliorare sempre di più.