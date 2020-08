Positano. Giuliana Apuzzo come Roberto Porzio a Meta potrebbe essere la sorpresa di queste elezioni

Positano ( Salerno ) . Bella, intelligente, imprenditrice con la sua società di navigazione nella perla della Costiera amalfitana, di famiglia stimata e di lavoratori, il padre in una nota ditta edile, potrebbe essere la sorpresa di queste elezioni sui passi del re del by night in Penisola sorrentina , sulla Costa di Sorrento, il noto p.r. Roby Porzio, che ha Meta ha fatto incetta di voti sbaragliando e sorprendendo molti . Giuliana nell’Alba della Libertà con Giuseppe Guida sindaco potrebbe fare lo stesso . In bocca al lupo da Positanonews