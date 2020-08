Positano. Giovedì 3 convocato in sessione straordinaria il consiglio comunale. Nella sala delle adunanze del Municipio di Positano, in Costiera Amalfitana, il giorno 3 settembre 2020 alle ore 12.00 in prima convocazione ed il giorno 4 settembre 2020 alle ore 12.00 in seconda convocazione, si terrà il consiglio comunale.

Gli argomenti da trattare secondo l’ordine del giorno saranno:

Comunicazione del Sindaco Lettura e approvazione verbali seduta precedente Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 48 del 06.07.2020 riguardante variazione d’urgenza al bilancio provvisorio in corso di gestione (annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021) Ratifica della liberazione della giunta comunale n. 52 del 14.07.2020 riguardante variazione d’urgenza al bilancio provvisorio in corso di gestione (annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021) Ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 59 del 28.07.2020 riguardante variazione d’urgenza al bilancio provvisorio in corso di gestione (annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021).

