Positano. Giovanni Ciacci da Chez Black per uno spot di Sky. Questa mattina, Giovanni Ciacci è stato avvistato da Chez Black, famoso ristorante di Positano, la perla della Costiera Amalfitana. A quanto pare, il famoso stylist starebbe girando uno spot per Sky tra le strade della cittadina della Costa d’Amalfi.

Ciacci è l’ultimo nome da aggiungere alla numerosa lista di vip arrivati a Positano in questo periodo successivo al lock down, che ha visto tutti i cittadini italiani costretti nelle proprie abitazioni. Nonostante il periodo di crisi scaturita dal Coronavirus, infatti, Positano, che si sta impegnando al massimo per mantenere saldi sia il turismo che la sicurezza in tutto il paese, è stato letteralmente preso d’assalto, soprattutto in questo mese di agosto, da migliaia di turisti e vacanzieri, vip e persone comuni, che hanno deciso di rilassarsi in Costiera Amalfitana.

Giovanni Ciacci, originario di Siena, città alla quale è tutt’ora molto legato, è un curatore d’immagine, costumista e stylist famoso nel mondo dello spettacolo per aver curato otto edizioni del Festival di Sanremo. E’ stato anche concorrente di Ballando con le Stelle nel 2018 e di Detto Fatto su Rai Due; attualmente è una presenza fissa tra gli opinionisti di Pomeriggio 5 e Domenica Live condotti da Barbara D’Urso. E’ famoso per essere lo stylist dei vip e sin da piccolo è stato appassionato di moda e di bellezza.