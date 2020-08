Positano. Giorgia Cuccaro l’urbanista candidata fra i giovani

Positano ( Salerno ) . Giorgia Cuccaro l’urbanista candidata fra i giovani. 110 e lode in Urbanistica , si è laureata alla UPTA Urbanistica paesaggio territorio e ambiente presso Università DI Napoli “Federico II” , Giorgia Cuccaro è una delle brillanti giovani candidate con Gabriella Guida andidato sindaco nella lista “Sù Per Positano ” .

In costiera amalfitana sono tre i comuni al voto, Maiori, Amalfi e Positano, ed è proprio qui che è uscita “Sù Per Positano ” una lista di giovani che altrove non si è riuscita a formare.

La sfida al candidato sindaco dell’ “Alba della libertà” Giuseppe Guida, per succedere al sindaco Michele De Lucia, è aperta.

In bocca al lupo a tutti da Positanonews