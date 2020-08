Positano. Giannino Fusco “Non abbiamo deciso cosa fare, ma non danneggeremo o favoriremo nessuna lista”

Positano ( Salerno ) . Giannino Fusco “Non abbiamo deciso cosa fare, ma non danneggeremo o favoriremo nessuna lista”. E’ il “patriarca” dei Fusco, il primo sindaco della famiglia Fusco, che vanta decenni nei lavori edili e una carriera politica che li ha visti protagonisti, prima lui, poi il fratello Ottavio, pure sindaco, infine Francesco, per dieci anni vicesindaco, ma al momento non si esprime “Ne avrei di cose da dire, ma non è il momento”. La domanda che sorge spontanea è se romperanno gli equilibri consolidati da anni, visto che nessun Fusco è della competizione, fra i due Guida, Giuseppe, ex collega di Francesco nella Giunta De Lucia, o Gabriella Guida, i due candidati sindaci che si presenteranno al voto a settembre “Ripeto, noi non abbiamo deciso nulla al momento, ma non danneggeremo o favoriremo nessuno” . Intanto li vediamo sereni, lo stesso Francesco stava tranquillo al bar “Ora voglio pensare solo al lavoro e alla famiglia”.

La bellissima foto è del bravissimo fotoreporter Massimo Capodanno di Positano My Life