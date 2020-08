Positano. Fumata nera anche di Lorenzo Cinque dopo Domenico Marrone, per Guida rimane solo l’incognita Fusco

Positano ( Salerno ) . Fumata nera anche di Lorenzo Cinque dopo Domenico Marrone, per Guida rimane solo l’incognita Fusco. Sarà un’elezione targata “Alba della Libertà” in ogni caso. A quattro giorni dalla presentazione delle liste, in pieno agosto, nella perla della Costiera amalfitana è difficile riuscire a ricostruire una lista. L’ipotesi più concreta di alternativa sembrava essere il gruppo di giovani di “Positano non si Lega” ( facciamo riferimento alla manifestazione che li ha messi insieme) con l’ex sindaco Domenico Marrone come candidato sindaco, ma Marrone, come aveva sempre annunciato fra l’altro, dopo vari incontri ha declinato definitivamente.

IERI SERA RIUNIONE DECISIVA. L’incontro con il gruppo di Lorenzo Cinque, ex assessore, albergatore titolare di Casa Albertina, è durato fino a notte fonda, i numeri per fare una lista c’erano, ma non le condizioni per una candidatura. Nessuna ufficialità, ma il responso è no grazie. Anche a nessuna alleanza. Non vi saranno fusioni. Chi vorrà impegnarsi politicamente sarà libero di farlo a livello individuale.

Come alternativa all’ “Alba della Libertà” rimane solo l'”Alba della Libertà”, non è un gioco di parole. Ma l’unico in questo momento che potrebbe voler fare una lista sembra essere il vicesindaco ( tuttora in carica ) Francesco Fusco. La maggioranza di Michele De Lucia ha scelto Giuseppe Guida dopo dieci anni di vicariato di Fusco e legittimamente ne è rimasto amareggiato. Voci di incontri si susseguono, sembra esserci un sondaggio o tentativo di fare la lista, ma dal diretto interessato nessuna conferma come abbiamo già detto.