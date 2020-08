Positano. Francesco Fusco e Gabriella Guida, ore frenetiche per due possibili liste. E De Lucia?

Positano ( Salerno ). Ultime ore frenetiche per Francesco Fusco e Gabriella Guida per due possibili liste che scenderebbero in campo per fronteggiare Giuseppe Guida con “L’Alba della Libertà”. Oramai si tratta di ore, da domani mattina si presentano le liste. Termine ultimo sabato alle 12. Al momento l’unica certezza è per la lista di Guida che ha solo pochissime incognite da risolvere, ma l’ossatura della squadra è pronta. Il vice sindaco Francesco Fusco sembra pure che potrebbe scendere in campo con una lista per fronteggiare il suo compagno di Giunta . I giovani di “Positano non si Lega” vogliono provare a fare questa esperienza e hanno tutta la nostra approvazione. Aspettiamo risposte da Francesco Fusco e Gabriella Guida. E il sindaco Michele De Lucia? Se si candida Francesco Fusco potrebbe entrare in lista con Guida, altrimenti no, almeno questo sembra. In ogni caso entro poche ore verranno sciolti tutti i nodi.