Positano, festeggiamenti dell’Assunta: oggi l’Alzata del quadro

Positano, Costiera amalfitana. Continuano i festeggiamenti per la Madonna Assunta, oggi l’ Alzata del Quadro.

Prima, alle ore 9,30, Solenne concelebrazione presieduta da S.E. Mons. José Ruiz Arenas, segretario del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, a seguire l’Alzata del Quadro.

Quest’anno in tono esteriormente più dimesso, per ottemperare alle regole anti-covid, ma sempre con quel pathos che contraddistingue il fedele, un’emozione non da poco nel momento di vedere l’effigie della Madonna di Positano sopra le proprie teste, in quel tenero e affettuoso gesto di madre che protegge i propri figli dall’alto.

15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria

“Grandi cose di Te si cantano, o Maria: oggi sei stata assunta sopra i cori degli Angeli e trionfi con Cristo in eterno”

Sante Messe in Parrocchia alle ore 6,00 – 7,00 – 8,00 – 11,00 – 12,15

ore 9,30 Solenne Celebrazione

ore 17,30 “Cento Croci, Cento Ave Maria”

ore 19,30 Canto del Rosario, Santa Messa

16 agosto: settenario di ringraziamento

ore 19,30 Canto del Rosario, coroncina, Santa Messa

22 agosto: Maria Regina “Se ne trase a’ Maronna”

ore 19,30 Canto del Rosario, coroncina, S. Messa solenne di ringraziamento, deposizione della venerata statua della Madonna nella Cappella Stellata, discesa del Quadro

Le offerte raccolte saranno devolute per l’acquisto di un ECG da Sforzo su Cicloergometro

Le funzioni saranno trasmesse su Facebook Parrocchia Santa Maria Assunta Positano