Positano, Festa del Pesce rinviata al 2021 causa emergenza Covid. L’Associazione: “Non sarebbe possibile garantire il distanziamento”

Quest’anno non ci sarà la Festa del Pesce a Positano, l’annuale appuntamento che si tiene come da tradizione sulla spiaggia di Fornillo. L’annuncio è arrivato in serata, da parte degli organizzatori dell’evento, che sarà rinviato al 2021.

“L’ Associazione Festa del Pesce Positano comunica che la XXIX edizione della nostra festa originariamente prevista per il 26 settembre 2020 è stata annullata causa emergenza Covid. Questa manifestazione richiede un lungo periodo di organizzazione e la collaborazione di tanti ristoranti ed altre attività , che non è possibile prevedere oggi se saranno operative a fine settembre”, scrivono su Facebook.

“Inoltre, stando alle regole vigenti al momento, non sarebbe possibile garantire il distanziamento ed il rispetto delle norme previste per l’emergenza Covid. L’appuntamento è quindi rimandato al 2021”, afferma l’Associazione.