Positano. Ferie per gli operai in lavoro per l’ascensore del Cimitero di Liparlati. Da molto tempo continuano ad avanzare i lavori in zona Liparlati, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, luogo in cui si stanno costruendo un parcheggio e l’ascensore che porterà al Cimitero. I lavori, che sono proseguiti anche durante il periodo di quarantena, questa mattina sono, invece, fermi.

Secondo quanto scritto da Massimo Capodanno sulla sua pagina Facebook, infatti, a partire dalla giornata di oggi sono cominciate le tre settimane di ferie degli operai.

Ecco quanto ha scritto in accompagnamento alla sua foto: In ferie da oggi gli operai del cantiere che sta costruendo in zona Liparlati un mega parcheggio e gli ascensori che porteranno su al cimitero. Staranno chiusi circa tre settimane.