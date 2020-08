Positano elezioni comunali 2020, i programmi delle due liste

Positano elezioni comunali 2020, presentati i programmi delle due liste :

Lista n.1 – Sù per Positano, candidato Sindaco Gabriella Guida

Siamo un gruppo di cittadini liberi spinti da responsabilità e senso civico che ha deciso di mettersi in gioco per migliorare la nostra Positano e per creare una reale alternativa. Il progetto Sù Per Positano nasce dall’esigenza di scardinare le logiche che attualmente regolano i processi politici Positanesi. Crediamo che a Positano sia importante e doveroso esprimere il voto in base alla capacità dei candidati e al valore delle loro idee. Così facendo, la Casa Comunale tornerà ad essere un luogo di incontro e confronto tra amministratori e cittadini con l’obiettivo comune di prendere parte ai processi decisionali della vita pubblica. A tal fine valorizzeremo gli strumenti ed i metodi partecipativi nella gestione pubblica proponendo a tutti una domanda: “Quale futuro per Positano?”

L’obiettivo sarà di costruire risposte insieme. I nostri interventi, inoltre, saranno guidati dalla necessità di restituire progettualità all’azione amministrativa. Questo principio dovrà entrare con forza nei processi amministrativi al fine di evitare inutili sprechi e avere una visione a lungo termine degli obiettivi da raggiungere.

Scarica il programma completo in PDF : su per positano lista n.1

Lista n.2 – L’Alba della Libertà, candidato Sindaco Giuseppe Guida

Cari Concittadini,

Dieci anni fa, noi consiglieri comunali abbiamo firmato un patto per Positano. In questi anni il nostro gruppo è rimasto unito, portando avanti uno specifico obiettivo: agire nell’ interesse dei cittadini del nostro paese. Insieme siamo riusciti a raggiungere gli scopi che ci eravamo preposti e abbiamo rispettato con diligeika e serietà gli impegni presi con Voi. Nei ph9s.6221i cinque anni vedremo ancora i fizatti di molti dei progetti avviati dalla nostra Amministrazione e siamo orgogliosi di essere riusciti per moltissimi aspetti, ad onorare il patto stretto con Voi tutti: Siamo altresì consapevoli di quanto ci sia ancora da fare, progettare, ideare e, per questo, ancora una volta vi chiediamo di concederci la vostra fiducia: un gesto di fiducia ad un gruppo unito, coeso, a latato, che lavorerà affinché ci sia un adeguato sostegno per il benessere e lo sviluppo di Positano.

Oggi più che mai, alla luce della grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, è necessario Amministrare le risorse pubbliche in modo tale da garantire opportuni servizi ai cittadini e, allo stesso tempo, assicurarsi che nessuno resti indietro.

Scarica il programma completo in PDF : alba della libertà