Positano, elezioni 2020: Cosa farà De Lucia al termine del mandato? Sentiamo le parole del sindaco

Positano, costiera amalfitana. Nonostante l’incendio per il quale l’amministrazione si è attivata allertando chi di competenza, non si smette mai di parlare di elezioni 2020 nella città verticale. A tal proposito sentiamo le parole del primo cittadino, Michele De Lucia.

“L’Alba della Libertà ha fatto un’ottima squadra coniugando il nucleo storico con tanti innesti di giovani e meno giovani che si cimenteranno in questa nuova competizione – ha detto il sindaco. Per quanto riguarda il vicesindaco Francesco Fusco, lui è ancora in carica e non ho notizie di una sua imminente discesa in campo, se questo avverrà gli auguro buona fortuna.”

Cosa farà il sindaco dopo il suo mandato? Regionali? Lega? Parlamento? “Per il momento siamo impegnati nel presente, abbiamo un altro mese di amministrazione e dobbiamo chiudere tante cose, i problemi non mancano mai, come l’impegno di questa mattina. Anche questo mese lavoreremo per la nostra città splendida nonostante la pandemia in corso, per la quale non va abbassata la guardia. Io continuerò la mia passione che è la politica.”