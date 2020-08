Positano ed il suo turismo protagonisti del TG3 di oggi: “Paese super affollato, è tornato alla grande”.

Positano è tornata ad essere protagonista di un servizio dell’edizione odierna delle 14 del TG3, in questo primo pomeriggio, dedicato al suo turismo.

“Sold out qui a Positano, la perla della Costiera Amalfitana – ha esordito il giornalista Fabio D’Alfonso – registra il tutto esaurito negli alberghi, nei bar, nei parcheggi e, soprattutto negli stabilimenti dove, chi non ha prenotato con largo anticipo rischia di ritrovarsi all’asciutto”.

“Sono tanti gli italiani, le famiglie italiane, che scelgono di venire a Positano, e questo ci fa molto piacere. Poi, nel corso del tempo, quando finirà la chiusura delle frontiere, la Costiera Amalfitana sarà pronta ad accogliere tutti”.

“Positano è super affollata. Abbiamo quest’anno un grosso movimento di turismo di prossimità, cioè di turismo regionale – ha detto l’albergatore Giovanni Capilongo -. Per fortuna, ci hanno dato la possibilità di riempire tutti gli alberghi. Non mi aspettavo questi numeri per la verità. Però, sono fiducioso che per il 2021 riprendendosi sia il mercato europeo e, speriamo fortemente, il mercato americano che è il mercato che ha un’occupazione dell’82-83%, le cose possano ritornare agli stessi numeri del 2019. Un grossissimo aiuto, almeno nel caso nostro, ci è venuto dal settore della ristorazione ed i ristoranti hanno lavorato veramente a pienissimo ritmo”.

A questo proposito, è intervenuto il ristoratore Salvatore Russo, che ha detto: “Positano è tornata alla grande ed è stata un’incredibile sorpresa. Significa che ha seminato bene negli anni passati e, quindi, quando gli italiani non hanno potuto o voluto andare all’estero hanno fatto ritorno nei luoghi dove sono stati negli anni Ottanta, e precisamente a Positano, in Costiera Amalfitana”. Per poi aggiungere: “Proprio ieri ho sentito Denzel Washington che mi ha promesso di essere qui con noi a metà settembre. La gente viene perché si sente a casa, in un paese bello ed elegante nella sua semplicità”.