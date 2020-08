Positano, ecco l’attrice Emma Watson: alloggia al “San Pietro”. Tappa “da Adolfo” e gita a Capri – FOTO

Emma Watson è a Positano. La bell’attrice, nota sopratutto per il ruolo di Hermione in Harry Potter, ha deciso di passare le sue vacanze nella perla della Divina. Ha alloggiato all’Hotel San Pietro, e ha fatto tappa da alcuni ristoranti storici come “da Adolfo”. Si è anche concessa una visita a Capri.

È nata il 15 aprile 1990 a Parigi, dove ha vissuto fino all’età di cinque anni, figlia di Jacqueline Luesby e Chris Watson. In seguito al divorzio dei genitori, i figli si stabilirono con la madre nell’Oxfordshire, trascorrendo però alcune settimane presso la casa del padre a Londra. Ha frequentato i primi due anni all’Università Brown di Rhode Island, studiando Storia, per poi spostarsi all’Università di Oxford, presso il Worcester College. Per l’ultimo anno di studi ritorna all’Università Brown, per poi laurearsi, il 25 maggio 2014, in Letteratura inglese.

Come detto, Emma ha raggiunto la fama mondiale dopo aver interpretato il personaggio di Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter, dal 2001 al 2011. Nel 2013 per l’interpretazione di Sam in Noi siamo infinito ha vinto il premio come miglior attrice assegnato ai San Diego Film Critics Society Awards, un People’s Choice Award alla miglior attrice in un film drammatico e svariati altri riconoscimenti.

Nel corso dello stesso anno è stata premiata agli MTV Movie Awards con l’MTV Trailblazer Award, assegnato a “un attore di giovane età che è riuscito a ispirare gli altri con un portafoglio diversificato di lavoro e una reputazione trascendente agli occhi del pubblico”. Nel 2014 riceve il premio BAFTA Britannia Award come migliore artista inglese dell’anno, mentre nel 2015 la rivista Time la inserisce nella lista delle 100 persone più influenti del mondo.

