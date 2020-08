Positano e Maiori . Attenzione ai truffatori che “vendono” i fuochi d’artificio a ferragosto. NON CI SARANNO. Ci arrivano segnalazioni da Salerno e dal golfo di Napoli di attività che organizzano escursioni per i fuochi d’articio in Costiera amalfitana a ferragosto. Ebbene i fuochi d’artificio più belli della Campania a mare, organizzati dalla Chiesa per la Madonna Assunta, non ci saranno. Come si sa l’ Arcidiocesi di Cava de’ Tirreni ha già stabilito che non si faranno festeggiamenti esterni e fuochi d’artificio per evitare assembramenti in obbligo alle norme anti Coronavirus Covid – 19 e anche i comuni nella conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi hanno preso questi impegni. Qualcosa è avvenuto a Minori per Santa Trofimena, suscitando polemiche ad Andrea Reale, qualche botto per San Pantaleone a Ravello, ma null’altro. Forse ci potrebbero essere dei botti di “saluto” alla Madonna, ma nessun tipo di fuoco d’artificio è previsto e, sopratutto, autorizzato dal Comune. Quindi a meno di incappare in sanzioni penali, amministrative e civili non sono previsti fuochi d’artificio e chi vende escursioni, via mare o via terra, per vedere i fuochi di ferragosto , fa una vera e propria truffa da segnalare alle autorità competenti.