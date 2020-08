Positano ( Salerno ) . Due ambulanze a Laurito verso Praiano, si teme altro incidente. Ancora ambulanze sulla S.S. 163 in Costiera amalfitana. Si teme altro incidente verso Amalfi come quello di ieri vero i Colli di San Pietro a Piano di Sorrento. Il paese è ancora pienissimo a dispetto di tutte le previsioni , ma questo comporta anche molti movimenti per strada.