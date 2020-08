Positano. Dopo quasi 40 anni non c’è un Fusco candidato, ma potrebbe essere l’ago della bilancia

Positano ( Salerno ) . Dopo quasi 40 anni non c’è un Fusco candidato, ma potrebbe essere l’ago della bilancia. Francesco Fusco alla fine ha deciso di non candidarsi, il vicesindaco di Michele De Lucia ( carica che tuttora ricopre ) è rimasto amareggiato e non lo ha nascosto, ma alla fine non si è presentato. “Sto impegnato con il lavoro e la famiglia”, sono state le sue ultime parole qualche giorno fa, poi solo voci su una possibile lista. Ora che faranno i voti della famiglia Fusco? Confluiranno comunque nella lista di Giuseppe Guida, saranno voti liberi o punteranno sui giovani guidati da Gabriella Guida ?

L’intesa fra Lorenzo Cinque, Domenico Marrone e Francesco Fusco non era e non è stata possibile, ma tutti potrebbero decidere di convergere su Gabriella Guida e sul gruppo di giovani. Sono tutte ipotesi , Fusco non ha fatto alcun comunicato. Non possiamo che dargli un grosso in bocca al lupo