Positano. Domenica sera si deciderà fra Domenico Marrone e Lorenzo Cinque il candidato sindaco contro il successore di De Lucia

Positano (Salerno). Domenica sera si deciderà fra Domenico Marrone e Lorenzo Cinque il candidato sindaco contro il successore del sindaco Michele De Lucia che non può ripresentarsi per il divieto del doppio mandato. La perla della Costiera amalfitana a dieci giorni dalla presentazione delle liste non ha ancora ufficialmente il nome del candidato sindaco dell'”Alba della Libertà”, la maggioranza che guida il paese da un decennio, e neanche del candidato sindaco alternativo a questo gruppo.

Dall’alba della libertà trapela il nome di Giuseppe Guida, assessore all’ambiente e al bilancio, ma non è ancora certo se con lui vi sarà anche Francesco Fusco, vicesindaco per gli ultimi dieci anni, o se farà una nuova lista facendo così presentare spaccata l’attuale maggioranza. De Lucia ieri in esclusiva a Positanonews , senza fare il nome, ha detto “Ci sarà una lista unitaria, è questione di ore. Dobbiamo vederci tutti e ufficializzare il nome”

Ricordiamo che al voto ci andranno tre comuni della “Divina”: Positano, Amalfi e Maiori. Negli altri due ci sarà la ricandidatura dei sindaci uscenti Daniele Milano e Antonio Capone con a fronteggiarli l’ex sindaco Del Pizzo ad Amalfi e Lucia Mammato ( e forse altri candidati ) a Maiori.

Domenica sera quindi si saprà il nome di un candidato sindaco. Non si sa se la riunione si terrà al Vittoria, dove si vedrebbe il gruppo di Marrone, o al Casa Albertina, dove si vedrebbe il gruppo di Lorenzo Cinque.