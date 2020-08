Positano . Disagi per internet , Connectivia risolve in tempi record anche a ferragosto

Positano ( Salerno ) . Disagi per internet a causa della rottura della rottura di una dorsale di rete su un cantiere dell’Ausino . Anche molti alberghi della perla della Costiera amalfitana in difficoltà. Si sta lavorando anche di notte per risolvere. Due guasti a cavallo del ferragosto , ma a connectivia neanche il covid la ferma .

Questa sera, poco dopo le 19, un nuovo guasto alla dorsale in fibra di Connectivia ha causato malfunzionamenti in tutta la Costa d’Amalfi. Un evento simile aveva provocato il blocco dei sistemi il 14 agosto per poco più due ore.

il guasto, ome anticipato, riguardava , una dorsale in fibra tranciata nel territorio di Angri, i tecnici di Connectivia sono intervenuti in modo tempestivo ripristinando la connettività.

La velocità di risoluzione delle problematiche di una rete così complessa è alla base della soddisfazione dei clienti. La Costiera Amalfitana, che in passato ha sofferto la scarsa considerazione dei grandi operatori nazionali, oggi può contare su un partner affidabile, per il quale il nostro territorio è considerato al pari di tutti gli altri.