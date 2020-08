Positano. Daniele Esposito “Felicissimo del pienone per il turismo, spero vengano premiati anche i lavoratori”

Positano ( Salerno ) . Daniele Esposito “Felicissimo del pienone per il turismo, spero vengano premiati anche i lavoratori” Noi di Positanonews, figli di lavoratori, non possiamo non condividere questo post di Daniele Esposito che vale per i tanti lavoratori che ci leggono in Costa d’ Amalfi e Sorrento e non solo a Positano .

“Sono felicissimo di questo grande entusiasmo e risultato, sopratutto di incassi. Così ai tanti dipendenti, che in questi mesi invece di aver lavorato il doppio come di consueto sono dovuti a fare gli è stato chiesto di lavorare ancora di più, gli potranno almeno e giustamente raddoppiare gli stipendi. E magari essere anche un po’ generosi con quelli che non hanno potuto “o voluto” assumere nel timore di non poter contare nei Loro soliti enormi guadagni. Perché è questo quello che farebbe un imprenditore capace e responsabile e che guarda alla propria azienda come una famiglia riconoscendo in ogni suo dipendente un valido collaboratore il quale deve sempre dimostrare di esserlo, ma anche sempre premiato adeguatamente quando di fatto dimostra di esserlo, così come hanno fatto tantissimi dipendenti in questo difficile momento dimostrando grande senso di responsabilità e di essere ottimi collaboratori. Ora si spera che siano gli imprenditori a dimostrare altrettanta responsabilità e riconoscenza verso i loro dipendenti , o meglio, collaboratori. E forse ancora di più verso questo splendido Paese che tanto continua a dare a Tutti Noi e sempre meno gli viene riconosciuto, anzi sempre più tolto. “