Positano. Dan Bilzerian alla Scogliera dell’Incanto in compagnia di dieci bellissime donne

Il palestrato Dan Bilzerian, l’uomo più glamour del mondo, giocatore di poker, è venuto a Positano con lo yacht dopo essere stato in altre località bellissime, come Santorini. E’ stato in penisola sorrentina, per la precisione a Massa Lubrense, a Marina del Cantone. Ed ha poi proseguito per la costiera amalfitana ed attualmente si trova con lo yacht nello specchio d’acqua antistante Positano. E’ sceso con il tender ed è andato alla Scogliera dell’Incanto in compagnia di dieci bellissime donne. Una delle caratteristiche di Dan Bilzerian, denominato anche il “re di Instagram”, è proprio quella di farsi fotografare sempre circondato da donne dall’indiscusso fascino. Ed anche nella sua tappa a Positano non ha voluto essere da meno. Dan ha scelto uno dei luoghi più belli non solo della costiera amalfitana, ma a livello mondiale, ovvero la Scogliera che ancora una volta si conferma uno dei posti più glamour dove trascorrere dei piacevoli momenti di relax, preferita ogni anno da tantissimi vip che ne hanno sempre ammirato la grande ed unica bellezza.