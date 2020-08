Positano. Dal 28 agosto torna la rassegna Mare, Sole e Cultura: ad inaugurare l’edizione Veronica Pivetti. Dal 28 Agosto torna a Positano la rassegna Mare, Sole e Cultura.

Ad inaugurare la XXVIII edizione, Veronica Pivetti con il suo romanzo PerSoleDonne Libri Mondadori

Nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sarà possibile assistere all’incontro solo ed esclusivamente previa prenotazione che potrà essere fatta attraverso i seguenti recapiti: info@maresolecultura.it M. 366 6421650

Il posto potrà considerarsi prenotato solo dopo la ricezione di un’email di conferma da parte dell’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura.

Per consentire anche a chi non potrà partecipare fisicamente di assistere agli incontri, tutti gli eventi in calendario saranno trasmessi in Diretta Live Streaming sulla pagina Facebook della rassegna Mare, Sole e Cultura