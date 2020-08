Positano. Da Adolfo a Laurito scopriamo sempre persone interessanti- Mare, cibo e cultura… La perla della Costiera amalfitana ha i suoi “hidden treasure”, tesori nascosti, e Laurito è uno di questi tesori: un angolo nascosto pieno di meraviglie, bellezza, ma anche buon cibo, mare pulito e cultura, dove si incontrano persone molto interessanti, aperte, culturalmente valide. Tra queste, Da Adolfo a Laurito abbiamo oggi scoperto uno stilista delle sneakers. “Nasco con un curriculum molto ampio di una trentina d’anni, prima in Diadora, poi Golden Goose. Poi nel 2010, gradie ad un’idea dopo un viaggio in Giappone, il brand di Chicago”, ci ha detto.

“Il Covid ha assolutamente rallentato tutto il mondo: noi avevamo aperture negli Stati Uniti, il primo store a Los Angeles e poi a Città del Messico. E’ stato tutto bloccato dal Covid”.

“Essere italiano è fondamentale. E’ un upgrade di brand: noi produciamo al 100%, ho una fabbrica che produce per me, tra l’Abruzzo e le Marche. Fondamentali il made in Italy e l’hand made. Le mie scarpe sono artigianali, perché vengono fatte fisicamente a mano. Sono innamorato di Positano, per me è una fonte d’ispirazione. Io vivo a Miami otto mesi all’anno e non manco da Positano da una ventina d’anni, per un mese all’anno. Io non vengo a Positano, vengo da Adolfo”.